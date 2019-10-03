Judocular brezilya'da olimpiyat puanı arayacak

03.10.2019 14:08

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da 6-8 Ekim tarihlerinde yapılacak ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için puan kazandıracak grand slam müsabakalarında Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu ile temsil edilecek.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım için puan kazandıran organizasyonlar arasında yer alan Brasilia Grand Slam müsabakalarında Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu ile tatamide yer alacak. Brezilya'nın başkenti Brasilia'da 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuvada 60 ülkeden 157 kadın ile 194 erkek judocu mücadele edecek. Bu organizasyonda yer alacak milli takım aday kadrosu Ankara Eryaman TOHM'de hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak tamamladı. Milli takım kafilesi İstanbul'dan hava yoluyla Brezila'ya gidecek.

Müsabakalarda ay-yıldızlı judocular madalya için tatamiye çıkacak. Maç programları şöyle:

6 Ekim Pazar

Kadınlar: 48 kg Gülkader Şentürk, 52 kg İrem Kokrmaz; Erkekler: 66 kg Sinan Sandal.

7 Ekim Pazartesi

Erkekler: 73 kg Bilal Çiloğlu, 81 kg Vedat Albayrak.

8 Ekim Salı

Kadınlar: +78 kg Kayra Sayit; Erkekler: 90 kg Mikail Özerler, +100 kg Cemal Erdoğan.

Kaynak: DHA