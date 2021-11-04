Judocular Bakü Grand Slam'de tatamiye çıkacak
Milli judocular Vedat Albayrak ve Cemal Erdoğan, Bakü Grand Slam'da mücadele edecek.
Milli judocular Vedat Albayrak ve Cemal Erdoğan, Bakü Grand Slam'da mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 5-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi erkek 2 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda 81 kiloda Vedat Albayrak ve artı 100 kiloda Cemal Erdoğan madalya mücadelesi yapacak.
Bakü Grand Slam'da 29 ülkeden 67 kadın ve 129 erkek judocu tatamiye çıkacak.
Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Romanya A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edildi
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı
Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...