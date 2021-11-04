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Judocular Bakü Grand Slam'de tatamiye çıkacak

AA / Hüseyin Doğru - Haberler | Spor
Judocular Bakü Grand Slam'de tatamiye çıkacak

Milli judocular Vedat Albayrak ve Cemal Erdoğan, Bakü Grand Slam'da mücadele edecek.

Milli judocular Vedat Albayrak ve Cemal Erdoğan, Bakü Grand Slam'da mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 5-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi erkek 2 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda 81 kiloda Vedat Albayrak ve artı 100 kiloda Cemal Erdoğan madalya mücadelesi yapacak.

Bakü Grand Slam'da 29 ülkeden 67 kadın ve 129 erkek judocu tatamiye çıkacak.

AA / Hüseyin Doğru - Spor Haberleri
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