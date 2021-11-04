Judocular Bakü Grand Slam'de tatamiye çıkacak

Milli judocular Vedat Albayrak ve Cemal Erdoğan, Bakü Grand Slam'da mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 5-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi erkek 2 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda 81 kiloda Vedat Albayrak ve artı 100 kiloda Cemal Erdoğan madalya mücadelesi yapacak.

Bakü Grand Slam'da 29 ülkeden 67 kadın ve 129 erkek judocu tatamiye çıkacak.

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