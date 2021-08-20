Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü
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Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü

Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judodaki başarıları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judodaki başarıları devam ediyor. Altyapıdan çıkan sporcular Avrupa ve dünya arenasından madalyalar ile dönerken, mavi-beyazlı kulüp koleksiyonuna iki Avrupa madalyası daha ekledi.

Letonya'nın başkenti Riga'da 37 ülkeden 176 kadın ve 217 erkek toplam 386 sporcunun yarıştığı Judo Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu Nurten Doğrusoy 44 kilogramda minderde mücadele etti. Birbirinden başarılı mücadeleler yapan mavi-beyazlı sporcu Doğrusoy, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Nurten Doğrusoy, İtalyan rakibi Aurora Platania'yı altın skorda waza-ari puanıyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gün müsabakalarında erkekler 73 kilogramda Erman Gürgen madalya için mücadele etti. Gürgen de mükemmel maçlar çıkartarak yine bronz madalya maçına çıkmayı başardı. Kürsü müsabakasında Sloven Nik Purnat'ı altın skorda waza-ari puanıyla yenen Erman, sıkletinde üçüncülüğünü ilan ederek bronz madalyayı ülkemize kazandırdı. Büyükşehir Kağıtsporlu ümit judocuların bu başarısı otoritelerden takdir topladı. - KOCAELİ

Judocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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