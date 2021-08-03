Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti
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Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti

Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Milli judocular, Romanya da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'ndan büyük başarı ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Milli judocular, Romanya da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'ndan büyük başarı ile döndü. Mavi beyazlılar, Ömer Kemal Aydın'ın şampiyon olduğu turnuvada bir gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere 3 kez kürsüye çıkmayı başardı.

30 ülkenin yarıştığı Gençler Judo Avrupa Kupasında Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcularından 90 kilogramda Ömer Kemal Aydın, 60 Kilogramda Emirhan Karahan ve 48 Kilogramda Merve Azak mindere çıktı. 90 kilogramda erkeklerde mücadele eden başarılı Milli sporcu Ömer Kemal Aydın zorlu mücadeleleri bir bir geçerek finale adını yazdırmayı başardı. Finalde Rus rakibini yenen Aydın, kürsünün en üst basamağında yer alarak İstiklal Marşı'nı Romanya' da okuttu. 60 kilogram erkeklerde ay yıldızlı judogi için mücadele eden Emirhan Zorlu rakiplerini geçip finale kalsa da finalde karşılaştığı milli takım sporcusu Salih Yıldız'a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

48 kilogramda turnuvada mücadele eden son dünya şampiyonu Milli sporcu Merve Azak ise bronz madalya almayı başardı. - KOCAELİ

Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti
Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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