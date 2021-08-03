Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti

Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli judocular Romanya da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'ndan büyük başarı ile döndüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli judocular Romanya da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'ndan büyük başarı ile döndüler. Mavi beyazlılar, Ömer Kemal Aydın'ın şampiyon olduğu turnuvada bir gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere 3 kez kürsüye çıkmayı başardı.

30 ÜLKEDEN SPORCULAR MÜCADELE ETTİ

30 ülkenin yarıştığı Gençler Judo Avrupa Kupasında Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcularından 90 Kilogramda Ömer Kemal Aydın, 60 Kilogramda Emirhan Karahan ve 48 Kilogramda Merve Azak mindere çıktılar.

ÖMER AVRUPA ŞAMPİYONU

90 kilogramda erkeklerde mücadele eden başarılı milli sporcu Ömer Kemal Aydın zorlu mücadeleleri bir bir geçerek finale adını yazdırmayı başardı. Finalde Rus rakibini yenen Aydın, kürsünün en üst basamağında yer alarak İstiklal Marşımızı Romanya' da okuttu.

AVRUPA'DA FİNALİN ADI TÜRKİYE

60 kilogram erkeklerde ay yıldızlı judogi için mücadele eden Emirhan Zorlu rakiplerini geçip finale kalsa da finalde karşılaştığı milli takım sporcusu Salih Yıldız'a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

MERVE'DEN BRONZ MADALYA

48 kilogramda turnuvada mücadele eden son Dünya Şampiyonu milli sporcu Merve Azak ise bronz madalya almayı başardı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Prens William
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 09:34:40. #1.14#

title