Judocular Avrupa'da fırtına gibi esti

Büyükşehir Kağıtspor'un milli judocuları ay yıldızlı bayrağı Avrupa'da dalgalandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli judocular Romanya da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'ndan büyük başarı ile döndüler. Mavi beyazlılar, Ömer Kemal Aydın'ın şampiyon olduğu turnuvada bir gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere 3 kez kürsüye çıkmayı başardı.

30 ÜLKEDEN SPORCULAR MÜCADELE ETTİ

30 ülkenin yarıştığı Gençler Judo Avrupa Kupasında Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcularından 90 Kilogramda Ömer Kemal Aydın, 60 Kilogramda Emirhan Karahan ve 48 Kilogramda Merve Azak mindere çıktılar.

ÖMER AVRUPA ŞAMPİYONU

90 kilogramda erkeklerde mücadele eden başarılı milli sporcu Ömer Kemal Aydın zorlu mücadeleleri bir bir geçerek finale adını yazdırmayı başardı.Finalde Rus rakibini yenen Aydın, kürsünün en üst basamağında yer alarak İstiklal Marşımızı Romanya' da okuttu.

AVRUPA'DA FİNALİN ADI TÜRKİYE

60 kilogram erkeklerde ay yıldızlı judogi için mücadele eden Emirhan Zorlu rakiplerini geçip finale kalsa da finalde karşılaştığı milli takım sporcusu Salih Yıldız'a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

MERVE'DEN BRONZ MADALYA

48 kilogramda turnuvada mücadele eden son Dünya Şampiyonu milli sporcu Merve Azak ise bronz madalya almayı başardı.

Kaynak: Bültenler