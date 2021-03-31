Judocular, Antalya Grand Slam'da mücadele edecek
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Judocular, Antalya Grand Slam'da mücadele edecek

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Judocular, Antalya Grand Slam'da mücadele edecek

Kocaeli Büyükşehir Bekediyesi Kağıtspor'un milli judocuları, dünyanın prestijli turnuvalarından biri olan Antalya Grand Slam'da mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Bekediyesi Kağıtspor'un milli judocuları, dünyanın prestijli turnuvalarından biri olan Antalya Grand Slam'da mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve judo milli takımının sporcuları, Antalya'da mindere çıkacak. Sporcular, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan turnuva için hazırlıkları tamamladı. Uluslararası Judo Federasyonunun büyükler kategorisindeki en prestijli, en zor ve olimpiyat barajı için en fazla puan veren turnuva olan Antalya Grand Slam 1-3 Nisan tarihleri arasında 99 ülkeden 314 erkek, 220 kadın olmak üzere toplam 534 judocunun katılımı ile Antalya'da yapılacak. Kağıtspor alt yapısından yetişen 3 erkek, 3 kadın toplam 6 genç judocu ilk defa bu büyük organizasyonda yarışma heyecanını yaşayacak. 48 kilogram Sıla Ersin, 52 kilogram Buketnur Karabulut, 57 kilogram Ayşenur tunca, 60 kilogram Emirhan Karahan, 90 kilogram Ömer Kemal Aydın ve +100 kilogram Münir Ertuğ altın madalya için mücadele edecek.

Düzenlenen turnuva, birçok ülkede ve sosyal medyada canlı yayınlanacak. - KOCAELİ

Judocular, Antalya Grand Slam'da mücadele edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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