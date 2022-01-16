Judocu tek yumurta ikizleri, olimpiyatlara birlikte katılmak istiyor

ANKARA (AA) - Ankara'da yaşayan tek yumurta ikizleri milli judocular Eda ve Ezgi Karademir, birlikte 2024 Paris Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'ye çift madalya getirmenin hayalini kuruyor.

Karaman'da çiftçilik yapan Naci ve ev hanımı Cennet Karademir'in tek yumurta ikizleri Eda ve Ezgi Karademir (21), henüz 10 yaşındayken öğretmenlerinin teşvikiyle judoyla tanıştı.

Lise yılarında davet edildikleri Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne giden ikizler, çeşitli yıllarda düzenlenen Türkiye şampiyonaları ile uluslararası turnuvalarda dereceler elde etti.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Judo Birliği (EJU) ortak çalışma kampında hazırlıklarını sürdüren ikizler, 2 yıldır farklı sıkletlerde mücadele ediyor.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri ikizler, 2024 Paris Olimpiyatları'na birlikte katılarak Türkiye'yi çift madalya getirmeyi hedefliyor.

Ezgi Karademir, AA muhabirine, küçük yaşlarda ikiziyle sürekli kavga ettiklerini ancak her seferinde kısa sürede barıştıklarını söyledi.

Bu durum nedeniyle dövüş sporlarına ilgi duyduklarını dile getiren Ezgi, "Judoda yıllarca antrenmanları birlikte yaptık. Sanki kendimle antrenman yapıyormuş gibi hissediyordum. O beni yere düşürünce ben daha bir hırsla ayağa kalkıyor onu düşürüyordum. Sonra aynı şeyi o yapıyordu. Böylece kendimizi geliştirdik. Birbirimize her konuda destek olduk." dedi.

"Kilo aldım ve 63 kilo sıkletine yükseldim"

İkizi rakibine yenildiği zaman çok üzüldüğünü, ağladığını anlatan Ezgi, "Kendim yenilmiş gibi üzülüyorum. Birbirimizi hep teselli ve motive ediyoruz. 2 yıl öncesine kadar ikimiz de aynı sıklette yani 57 kiloda mücadele ediyorduk. Ben kilo aldım ve 63 kilo sıkletine yükseldim. Böylece birlikte olimpiyata katılma ihtimalimiz doğdu. Çok sıkı hazırlanıyoruz. Hayalimiz ikizimle olimpiyat madalyasını elde etmek." diye konuştu.

"Eda mısın Ezgi misin?"

Eda Karademir ise gittikleri turnuvalarda hakemler ve sporcular tarafından hep karıştırıldıklarını söyledi.

Turnuvalarda "Eda mısın, Ezgi misin? Senin yerine tartıya ikizin mi çıktı? Eda ile mi Ezgi ile mi yarışıyorum?" gibi esprili sorularla karşılaştıklarını aktaran Eda, "Biz de bu esprilere gülüyoruz. İkizim hem kardeşim hem de rakibimdi. Şimdi sıkletlerimiz değişince olimpiyatlara birlikte katılma şansı doğdu. Bu bizi çok mutlu etti. Umarım hayalimizi gerçekleştirir ve Türkiye'ye birlikte olimpiyat madalyası getiririz." ifadelerini kullandı.