Judocu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi
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Judocu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi

Judocu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden judo sporcuları ve aileleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden judo sporcuları ve aileleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Fizyoterapist Oğuzhan Türker, Psikolog Merve Kelleci, Diyetisyen Büşra Çavuşoğlu ile Spor Proje Sorumlusu Alperen Aydın judo branşındaki sporcuların aileleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ek Konferans Salonu'nda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen toplantıda yaklaşık 100 sporcu ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırıldı. Sporcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sporcu ailelerine, Spor Proje Sorumlusu Alperen Aydın projeler hakkında, psikolog Merve Kelleci sporcu psikolojisi hakkında genel bilgi, diyetisyen Büşra Çavuşoğlu sporcu beslenmesi hakkında genel bilgi, fizyoterapist Oğuzhan Türker tarafından da sporcu sağlığı hakkında genel bilgiler verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Sporcularımız ve aileleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme amaçlı toplantıda başarıya ulaşma noktasında çeşitli konuları masaya yatırdık ve fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de sporcularımız ve sporcularımızın aileleriyle birlikte bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sporcu aileleri ise bu toplantı için memnuniyetlerini dile getirerek çok teşekkür ettiler. - DÜZCE

Judocu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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