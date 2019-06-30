Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma takımlar finalinde Romanya'ya 4-0 üstünlük kuran Türkiye, altın madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen şampiyonada karma takımlar finalinde Türkiye ile Romanya karşı karşıya geldi.

Muhammed Demirel, Ayten Mediha Yeksan, Musa Şimşek ve Hilal Öztürk'ten oluşan milli takım, rakibine 4-0 üstünlük sağladı ve namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA