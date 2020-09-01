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Judo Ümit Erkek Milli Takımı koronavirüs testinden geçti

Judo Ümit Erkek Milli Takımı, Samsun'da bireysel yükseklik kamp hazırlıklarını tamamladıktan sonra, salon antrenmanları öncesi Kovid-19 testinden geçti.

Judo Ümit Erkek Milli Takımı koronavirüs testinden geçti
01.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:12

Judo Ümit Erkek Milli Takımı, Samsun'da bireysel yükseklik kamp hazırlıklarını tamamladıktan sonra, salon antrenmanları öncesi Kovid-19 testinden geçti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni normalleşme döneminde belirlenen sağlık kriterleri doğrultusunda ilk milli takım hazırlık çalışmalarına Samsun'da bireysel yükseklik kampı ile başlayan Judo Ümit Erkek Milli Takımı, salon antrenmanları öncesi Kovid-19 testi yaptırdı.

Milli judocular 14 günlük yükseklik kampında karantina sürecini tamamladıktan sonra ikinci etap hazırlıklarını salonda randori çalışmaları ile devam ettirecek.

Bu dönemde de sağlık kurallarına göre antrenman gerçekleştirecek milli sporcuların hazırlık kampı, 10 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

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