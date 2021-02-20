Judo: Tel Aviv Grand Slam

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Judo Grand Slam müsabakalarının son gününde tatamiye çıkan milli sporcular da madalya kazanamadı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun üçüncü gününde kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir, erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan tatamiye çıktı.

Bu üç sporcu da ikinci turda rakiplerine yenilerek elendi ve Türkiye organizasyonu madalya almadan tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki