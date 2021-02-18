Judo: Tel Aviv Grand Slam
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Judo: Tel Aviv Grand Slam

18.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:43
Judo: Tel Aviv Grand Slam

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Judo Grand Slam müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan milli sporcular, madalya kazanamadı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Judo Grand Slam müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan milli sporcular, madalya kazanamadı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran organizasyonun ilk gününde tatamiye çıkan 6 milli judocudan kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız ikinci tur maçlarında, kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz ve 57 kiloda Hasret Bozkurt ilk tur mücadelelerinde rakiplerine yenildi.

Tel Aviv Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde yarın kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ilk turda Kosovalı Laura Fazliu'yla, 70 kiloda Minel Akdeniz ilk maçında İngiliz Kelly Petersen Pollard'la, erkekler 81 kiloda ilk turu bay geçecek Muhammed Mustafa Koç ise ikinci turda Dominikli Medickson Del Orbe Cortorreal'le karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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