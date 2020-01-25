Judo Tel Aviv: Avustralya ilk Grand Prix altın madalyasını kazandı
Judo Tel Aviv Grand Prix ikinci gününde Avustralya, Rusya, İtalya ve Büyük Britanya altın madalyanın sahibi oldu.
Tel Aviv Grand Prix'sinin ikinci gününde Avustralyalı Katharina Haecker kariyerinin ilk Grand Prix altın madalyasını elde etti. Kanadalı rakibi Catherine Beauchemin-Pinard'ı osoto hamlesi ve ippon puanı ile tatamide yere seren Haecker güne damgasını vuran kadın judoka oldu.
Avustralyalı judokanın madalyasını Uluslararası Judo Federasyonu Spor Direktörü Vladimir Barta takdim etti. Euronews.com'da Görüntüle