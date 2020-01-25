Judo Tel Aviv: Avustralya ilk Grand Prix altın madalyasını kazandı

25.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:56

Tel Aviv Grand Prix'sinin ikinci gününde Avustralyalı Katharina Haecker kariyerinin ilk Grand Prix altın madalyasını elde etti. Kanadalı rakibi Catherine Beauchemin-Pinard'ı osoto hamlesi ve ippon puanı ile tatamide yere seren Haecker güne damgasını vuran kadın judoka oldu.







Avustralyalı judokanın madalyasını Uluslararası Judo Federasyonu Spor Direktörü Vladimir Barta takdim etti. Euronews.com'da Görüntüle