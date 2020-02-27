Judo Takımımız Bursa'da şampiyonluğu göğüsledi
Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirdiği Uluslararası Judo Şampiyonası'na Türkiye ile birlikte Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'da da sporcular başarı için mindere çıktı.
Toplam 367 judocunun katıldığı ve çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyonada ilimizi ve kulübümüzü başarıyla temsil eden judocular; 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olma başarısı gösterdi.
ATLETİZMDE 2 MADALYA
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesporlu sporcular atletizm branşında da ilimizi başarıyla temsil ediyor. İstanbul'da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında 200 metrede Furkan İzzet Kara gümüş; uzun atlamada ise Hüseyin Uyan bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Bültenler