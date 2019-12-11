Judo: Qingdao Masters

11.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:28

Judoda, Qingdao Masters, yarın Çin'de başlıyor.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Qingdao kentinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo)

Erkekler: Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo)

Kaynak: AA