Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.



Kadınlar -70 kilo kategorisinde Japon Yoko Ono eleme maçlarında dikkatleri üzerine çekerken finalde ise Hollandalı Kim Polling ile karşılaştı. Rakibini altın skorda shime waza ile alt eden Ono altın madalyanın sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle