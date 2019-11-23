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Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı

Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.

23.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:24
Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı

'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.


Kadınlar -70 kilo kategorisinde Japon Yoko Ono eleme maçlarında dikkatleri üzerine çekerken finalde ise Hollandalı Kim Polling ile karşılaştı. Rakibini altın skorda shime waza ile alt eden Ono altın madalyanın sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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