Judo olimpik milli takımlarının ortak çalışma kampı başladı
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Judo olimpik milli takımlarının ortak çalışma kampı başladı

18.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:07
Judo olimpik milli takımlarının ortak çalışma kampı başladı

Judo erkek ve kadın olimpik milli takımlarının, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıracak müsabakalar arasında yer alan Doha Masterler için yapacağı ortak kamp başladı.

Judo erkek ve kadın olimpik milli takımlarının, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıracak müsabakalar arasında yer alan Doha Masterler için yapacağı ortak kamp başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler milli takımı Antalya'da, kadınlar ise Arnavutluk'ta kampa katıldı.

Judo Erkek Milli Takımı'nın Antalya'da devam eden ve 8 Ocak 2021 tarihinde sona erecek ortak çalışma kampında aralarında Azerbaycan, Macaristan, Kosova, Moldova, Belarus, Ukrayna, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu (BAE) ülke sporcusuyla dayanıklılık antrenmanları gerçekleştirileceği belirtildi.

Kadın milliler ise 24 Aralık tarihine kadar Arnavutluk'un başkenti Tiran'da diğer ülke sporcularıyla ortak çalışmalar yapacak.

Açıklamada, ortak çalışma kamplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde belirlenen antrenman kriterleri çerçevesinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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