Judo Milli Takımı, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti

31.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:35

Gürcistan'da ikili hazırlık çalışmaları gerçekleştiren Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti. Sporcular ziyarette Yazgan'a imzalı ay-yıldızlı forma takdim etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hazırlıklarını sürdüren ve 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak Paris Grand Slam müsabakaları öncesi Gürcistan'da ikili kamp çalışması gerçekleştiren Büyük Erkek Judo Milli Takım kafilesi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

Büyükelçilik konutundaki kabulde, judocuların imzaları bulunan ay-yıldızlı forma Yazgan'a takdim edildi. Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan kabulde; Judo Milli Takımımızın Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları dönemine kadar yoğun bir mesai içinde olacağını ifade ederek, "Milli takımımıza burada gerçekleştirdiği hazırlıklar ve bundan sonra katılacağı olimpiyat yolundaki müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.