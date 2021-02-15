Judo Milli Takımı Grand Slam müsabakaları için İsrail'e gitti

Judo Milli Takımı Grand Slam müsabakaları için İsrail'e gitti.

Judo Milli Takımı Grand Slam müsabakaları için İsrail'e gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'de 18-20 Şubat'ta Grand Slam müsabakalarında Türkiye'yi 7'si kadın 12 milli sporcu temsil edecek.

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran müsabakalara 63 ülkeden 183'ü kadın, 254'ü erkek olmak üzere toplam 437 sporcu katılacak.

Tel Aviv Grand Slam'de tatamiye çıkacak milli judocular ve müsabaka tarihleri şöyle:

18 Şubat Perşembe

Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş.

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız

19 Şubat Cuma

Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç

Kadınlar: 63 kiloda Minel Akdeniz ve Habibe Afyonlu

20 Şubat Cumartesi

Kadınlar: +78 kiloda Kübranur Esir

Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu