Judo Milli Takımı Grand Slam müsabakaları için İsrail'e gitti
Judo Milli Takımı Grand Slam müsabakaları için İsrail'e gitti.
Judo Milli Takımı Grand Slam müsabakaları için İsrail'e gitti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'de 18-20 Şubat'ta Grand Slam müsabakalarında Türkiye'yi 7'si kadın 12 milli sporcu temsil edecek.
2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran müsabakalara 63 ülkeden 183'ü kadın, 254'ü erkek olmak üzere toplam 437 sporcu katılacak.
Tel Aviv Grand Slam'de tatamiye çıkacak milli judocular ve müsabaka tarihleri şöyle:
18 Şubat Perşembe
Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş.
Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız
19 Şubat Cuma
Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç
Kadınlar: 63 kiloda Minel Akdeniz ve Habibe Afyonlu
20 Şubat Cumartesi
Kadınlar: +78 kiloda Kübranur Esir
Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu