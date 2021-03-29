Judo Grand Slam müsabakaları 1 Nisan'da Antalya'da başlıyor
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Judo Grand Slam müsabakaları 1 Nisan'da Antalya'da başlıyor

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Spor
Judo Grand Slam müsabakaları 1 Nisan'da Antalya'da başlıyor

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve kota hakkı kazandıran organizasyonların büyüğü olarak nitelendirilen Grand Slam, Antalya'da 1 Nisan'da başlıyor.

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve kota hakkı kazandıran organizasyonların büyüğü olarak nitelendirilen Grand Slam, Antalya'da 1 Nisan'da başlıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2017-2019 arasında üst üste üç kez Grand Prix müsabakalarına ev sahipliği yapan Antalya'da, bu yıl ilk kez Grand Slam organizasyonu düzenlenecek.

Federasyonun yıllık maç takviminde olimpiyat oyunları yolunda yüksek puanın yanı sıra kota hakkı kazandıran organizasyonların büyüğü olan Grand Slam, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon 3 Nisan'da sona erecek.

100 ülkeden 540 judocu yer alacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılacak ve 100 ülkeden 220'si kadın 320'si erkek 540 judocunun kayıt yaptırdığı müsabakalar, TRT Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Antalya'da daha önce başarılı organizasyonlara imza attıklarını belirtti.

Grand Slam'i de başarılı bir şekilde tamamlayacaklarını aktaran Huysuz, "Dünya şampiyonasından sonra en büyük müsabaka özelliği taşıyan Grand Slam'ı yapmanın ayrı bir heyecanını yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:14:26. #1.14#
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