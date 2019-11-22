Judo Grand Slam: Judonun ustaları Osaka'da bir araya geldi
Judo Osaka Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde Japonya dört altın madalya kazandı
Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nda Fransız judoka Amandine Buchard güne damgasını vurdu. Fransız judoka altın skorda Japon rakibi Uta Abe'yi waza ari skoruna giden bir kata guruma ile alt ederek zafere uzandı.
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Amandine Buchard
Fransız judoka, -52 kilo kategorisi
Buchard'ın altın madalyasını Japonya Altes Prensesi Tomohito Mikasa takdim etti. Euronews.com'da Görüntüle