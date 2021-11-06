Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Judo Grand Slam'de milli sporcu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vedat Albayrak, ilk turda maç yapmadı. İkinci maçında Özbek, çeyrek finalde Azerbaycan, yarı finalde Kanadalı ve final müsabakasında Hırvat rakiplerini yenerek birinci olmayı başardı.

Bakü Grand Slam'de yarın erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan tatamiye çıkacak.

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