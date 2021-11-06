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Judo: Grand Slam

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Judo: Grand Slam

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Judo Grand Slam'de milli sporcu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Judo Grand Slam'de milli sporcu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vedat Albayrak, ilk turda maç yapmadı. İkinci maçında Özbek, çeyrek finalde Azerbaycan, yarı finalde Kanadalı ve final müsabakasında Hırvat rakiplerini yenerek birinci olmayı başardı.

Bakü Grand Slam'de yarın erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan tatamiye çıkacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
Mihraç Akkuş, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Mihraç Akkuş, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncü oldu

 Milli sporcu Mihraç Akkuş, Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Mihraç Akkuş, Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazandı.
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