Judo Genç Milli Takımı Avrupa Sınavına Çıkıyor

Slovenya'nın Maribor şehrinde 15-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Gençler Avrupa ferdi ve takım Judo Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye Judo Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına temsil edecek 4 erkek ve 10 kadın sporcu ile katılıyor. Erkek milli takımlar koordinatörü İrakli Uznadze, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için buraya geldiklerini belirterek, "8 sıklet olmasına rağmen sakatlıklardan dolayı buraya 4 sporcu ile katılıyoruz. Gençler Avrupa şampiyonasında sporcularımızın kendilerini göstermeleri açısından onlar için çok iyi bir fırsat. Alacakları dereceler onları A Milli Takım seviyesine çıkaracak. 60 ve 66 kilolarda madalya umudumuz var. Elimizdeki bu kadrodan 2020 olimpiyatlarına gitme şansı olan sporcular var fakat, asıl hedef 2024 olimpiyatları. Gençler açısından bakıldığında milli sporcu rezervimiz yeterli değil. Gönül isterdi ki bir çok sporcu arasından aday kadroyu seçelim. Ancak elimizdeki bu sporcularımızla da başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.



AYAZ: "BU ŞAMPİYONADA MADALYA ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"



Kadın Milli Takım Antrenörü Oktay Ayaz ise, "Genç milli takımımızın buradaki kadrosunda Avrupa ve Balkan şampiyonalarında derece almış sporcularımız var. Bu şampiyonada madalya şansımız çok yüksek. Hedefimiz Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Kadromuza baktığımız zaman 2020 olimpiyat barajını zorlayan İrem ve Melisa'dan burada madalya bekliyoruz. Kadromuzda çok yetenekli sporcularımız var ve burada inşallah kürsüde yer alacağız" diye konuştu.



ŞAMPİYONANIN İLK GÜNÜ TATAMİYE 3 ERKEK 7 KADIN SPORCU ÇIKACAK



Kadınlarda 44 kiloda Çiçek Akyüz 1. turu bay geçti. 2 turda ise İspanya İsrail galibi ile karşılaşacak. 44 kilodaki bir diğer sporcu Merve Koçer ise ilk turda Ukraynalı rakibi ile mücadele edecek. 48 kiloda ise Melisa Çakmaklı İtalya, Tuğçe Beder ise İspanyalı ile tatamiye çıkacak. 52 kiloda İrem Korkmaz 1. turu bay geçerken 2. turda Slovenya Rus galibi ile karşılaşacak. 57 kiloda ise iki milli sporcu mücadele edecek. Şeyma Özerler Sırbistan, Meltem Dindar ise Gürcüstanlı rakibi karşısında tur arayacak.



(İHA)