Judo Genç Milli Takım Seçmeleri, Ankara'da sona erdi
Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Genç Milli Takım Seçmeleri, ikinci gün yapılan 6 sıklet müsabakalarıyla Ankara'da tamamlandı.
Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Genç Milli Takım Seçmeleri, ikinci gün yapılan 6 sıklet müsabakalarıyla Ankara'da tamamlandı.
Yenimahalle'deki federasyon binasında bulunan spor salonundaki seçmelerin son gününde, ???????sıkletlerinde birinci olan sporcular şunlar:
Erkekler:
73 kilo: Umalt Demirel (Antalya)
81 kilo: Berke Çırpan (Manisa)
90 kilo: Cem Ata Demirtaş (Ankara)
Kadınlar:
57 kilo: Ezgi Karademir (İstanbul)
63 kilo: Habibe Afyonlu (Balıkesir)
70 kilo: Fidan Ögel (Manisa)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak