Judo Genç Milli Takım Seçmeleri, Ankara'da sona erdi
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Judo Genç Milli Takım Seçmeleri, Ankara'da sona erdi

Judo Genç Milli Takım Seçmeleri, Ankara'da sona erdi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Genç Milli Takım Seçmeleri, ikinci gün yapılan 6 sıklet müsabakalarıyla Ankara'da tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Genç Milli Takım Seçmeleri, ikinci gün yapılan 6 sıklet müsabakalarıyla Ankara'da tamamlandı.

Yenimahalle'deki federasyon binasında bulunan spor salonundaki seçmelerin son gününde, ???????sıkletlerinde birinci olan sporcular şunlar:

Erkekler:

73 kilo: Umalt Demirel (Antalya)

81 kilo: Berke Çırpan (Manisa)

90 kilo: Cem Ata Demirtaş (Ankara)

Kadınlar:

57 kilo: Ezgi Karademir (İstanbul)

63 kilo: Habibe Afyonlu (Balıkesir)

70 kilo: Fidan Ögel (Manisa)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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