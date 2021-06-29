Judo Genç Milli Takım Seçmeleri, Ankara'da başladı
Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Genç Milli Takım Seçmeleri'nde ilk gün müsabakaları Ankara'da yapıldı.
Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Genç Milli Takım Seçmeleri'nde ilk gün müsabakaları Ankara'da yapıldı.
Yenimahalle'deki federasyon binasında bulunan spor salonunda başlayan seçmelerin ilk gün müsabakalarında ???????sıkletlerinde birinci olan sporcular şunlar:
Erkekler:
60 kilo: Uluer Göç (Kocaeli)
66 kilo: Furkan Cinci (Ankara)
100 kilo: Fatih Enes Acet (Balıkesir)
+100 kilo: İbrahim Halil Özmen (Şanlıurfa)
Kadınlar:
48 kilo: Merve Azak (Kocaeli)
52 kilo: Eda Karademir (İstanbul)
78 kilo: Şeyda Nur Çiçek (Manisa)
+78 kiloda Hilal Öztürk (Manisa)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak