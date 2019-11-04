Judo gelecek vadediyor

04.11.2019 16:32

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, federasyon olarak 81 il ve ilçelerinde faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Yapılan çalışmalarla köylere dahi inmiş durumdayız. Şu an lisanslı sporcu sayımız 125 bine ulaşmış durumda." dedi.

Huysuz, beraberindeki heyetle Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek, ilçeye judo tesisi kazandırılması konusunda yapılabilecekleri görüştü.

Türkiye'de en çok judo sporcusuna sahip ilçenin Çubuk olduğunu aktaran Huysuz, ilçede yaklaşık 450 lisanslı judo sporcusu bulunduğunu söyledi.

Huysuz, antrenör Ahmet Koçyiğit'in çalışmaları ve başkan Demirbaş'ın spora verdiği destekten dolayı ilçede sporcu sayısında büyük artış yaşandığını ifade ederek, federasyon olarak kendilerinin de teknik malzeme noktasında destek olacaklarını kaydetti.

Federasyon olarak 81 il ve ilçelerinde faaliyet gösterdiklerine dikkati çeken Huysuz, şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarla köylere dahi inmiş durumdayız. Şu an lisanslı sporcu sayımız 125 bine ulaşmış durumda. Başarı olarak da çok iyi duruma geldik. Büyüklerde olimpik kadroda 6 sporcumuz var. Avrupa şampiyonu olan bir takımımız var. Dünya üçüncüsü olan bir takımımız var. Yani gelecek adına umut veren bir takım var elimizde. İnşallah onları 2024 ve 2028'e hazırlıyoruz."

Huysuz, ülke genelinde 20 okulda başlattıkları projede 10 bin çocuğa ulaştıklarını belirterek, "81 ilkokulda başladığımız projeyle 120 bin çocuğa dokunacağız. Yani 4 yıl sonra 500 bini bulacak bu sayımız. Meselemiz judoyu tanıtmak." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çubuk Belediyesinin çocuklara, eğitime ve spora yönelik çalışmalara imkanları ölçüsünde katkı sunduğunu söyledi.

Çocukları spora yönlendirmek amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Demirbaş, "Bu konuda hocamız da çok gayretli, güzel çalışmalar yapıyorlar. Daha çok çocuğumuzu spora teşvik etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel çalışmalara imza atacağız." diye konuştu.

Sezer Huysuz, ziyaret sonunda başkan Demirbaş'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA