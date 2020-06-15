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Judo Federasyonu'ndan Bingöl'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Judo Federasyonu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "Geçmiş olsun Bingöl" başlıklı bir mesaj paylaştı.

Judo Federasyonu'ndan Bingöl'e geçmiş olsun mesajı
15.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:33

Türkiye Judo Federasyonu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "Geçmiş olsun Bingöl" başlıklı bir mesaj paylaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatılarak, Karlıova'da meydana gelen depremin Erzurum, Muş ve Erzincan illerinden de hissedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremde yaralananlara acil şifalar, Bingöl ve çevre illerinde yaşayanlara geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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