Judo Federasyonu, IJF Akademi Bölge Merkezi statüsünü kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Judo Federasyonu, IJF Akademi Bölge Merkezi statüsünü kazandı

Judo Federasyonu, IJF Akademi Bölge Merkezi statüsünü kazandı
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Judo Federasyonu, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademi Bölge Merkezi statüsünü kazandı.

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademi Bölge Merkezi statüsünü kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, IJF Akademi Türkiye olarak 2014 yılından beri sürdürülen programın başarısı, talep edilen kriterlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi neticesinde, 6 Aralık'ta başlayan ve Ankara'da devam eden IJF Akademi 1. Seviye Antrenör Eğitim Kursunun yapıldığı hizmet binası ve judo salonu; IJF Akademi Başkanı Envic Galea'nın, IJF Başkanı Marius Vizer ile yaptığı görüşme neticesinde TJF'nin IJF Akademi Bölge Merkezi olması onaylandı.

2014 yılından itibaren Türkiye'de düzenlenen IJF Akademi 1. ve 2. Seviye eğitim kurslarında katılımların üst düzeyde olması ve bu anlamda dünya judosuna örnek ve model olması sonucunda bölge merkezi statüsü unvanı kazanılması dolayısıyla açılış yapıldı.

Açılışta kurdeleyi, Envic Galea, Florin Daniel Lascau, Tibor Kozsla ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz birlikte kesti.

Türkiye IJF akademi eğitmenleri ve aynı zamanda tanıtım elçileri Mesut Kapan, Kaya Gezeker ve Mehmet Yılmaz da açılışta yer aldı.

Kursiyerlerin de katılımıyla yapılan açılış Türkiye ve dünya judosu için bir ilk olma özelliğini taşırken, bu kapsamda bölge merkezindeki eğitimlere dünyanın birçok ülkesinden antrenörlerin katılımı sağlanacak.

İtalyan devi transferi için pusuda! Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor

İtalyan devi transferi için pusuda! Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title