Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Suriyeli Çocukları Judo ile Hayata Bağlıyoruz

Türkiye Judo Federasyonu ile Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) imzaladığı protokol kapsamında Kilis'te bulunan Suriyeli çocuklara judo eğitimi veriliyor. Judo eğitimi alan Suriyeli çocuklar, Antalya'da düzenlenen Judo Dünya Grand Prix'ine ziyarette bulundu. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, çocukların judo ile hayata bağlandıklarını ifade ederek, "Bu projemiz bizim 2016'da Suriyeli çocuklarımızın tekrar hayata kazandırılması, onların judo ile hayata tutunması, eğitimlerini judo ile almalarını sağlamaktı. Antrenörlerimizin, il müdürlerimizin ve Dünya Judo Federasyonu'nun desteği ile bu proje hayata geçti. O çocuklar şu anda gördüğünüz gibi hem Grand Prix'imizi ziyaret ettiler, hem judo yapıyorlar, hem de gerçekten toplumda kendilerini önemli hissediyorlar. Kendilerini kabul ettirmeye başladılar. Bunlar bizim için önemli, onlar bizim içimizde ailemiz. Hayata tutunma yollarının judo ile beraber olması bize ayrı bir güzellik katıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklar pırıl pırıl. Onlar bizim canımız ciğerimiz" şeklinde konuştu.

Antalya Judo Dünya Grand Prix'ini ziyaret eden Suriyeli çocuklar, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını, judoyu çok severek yaptıklarını dile getirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Suriyeli çocuklardan detaylar

Başkan Sezer Huysuz ve çocukların açıklamaları

- Antalya

Kaynak: DHA