Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Paris 2024'te kürsü sevinci yaşayacaklarına inanıyor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı camiaya tekrar teşekkür ederek, seçimlerin judo camiasına yakışan bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Başkan Huysuz, yaptığı açıklamada, genel kurulda kendisine ikinci dönem çalışmaları için destek veren, vermeyen tüm delegelere, eski federasyon başkanlarına şahsı ve yönetim kurulu adına teşekkürlerini bir kez daha tekrarlamak istediğini bildirdi.

Sezer Huysuz, "Camiamıza yakışır olgunlukta ve vakur bir ortamda gerçekleşen 5. Olağan ve 7. Mali Genel Kurulumuz, bilindiği üzere iki adaylı olarak gerçekleşti. 167 delegenin oy kullandığı seçimlerde delegelerin 127'sinin 'güven' tazeleyen tercihleriyle ikinci dönem başkanlık görevine getirilirken, ilk günkü gibi aynı azim, heyecanla ve judo aşkı ile bu asil görevi yürüteceğimi bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde, bir önceki çalışmalarının üzerine ekleyerek Türk judosunu daha üst seviyelere taşıyacaklarını dile getiren Huysuz, şunları kaydetti:

"2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mutlaka kürsü sevinci yaşatacağıma, bu uğurda judocularımızı en iyi imkanlarla olimpiyat arenasına hazırlayacağımıza inanıyorum. Sizlerin şahsıma ve yönetim kurulumuza vermiş olduğunuz destek, moral ve motivasyonla camiamızı en üst seviyelere ulaştıracağıma olan inancımı tekrarlarken, görev süremin birinci döneminde yer alan yönetim kurulu mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde yola çıktığımız yeni yönetim kurulumuz ve diğer kurularımızla 2024 yolunda daha başarılı olmak için çalışmalarımıza başlıyoruz."

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