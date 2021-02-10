Judo Erkek Ümit Milli Takımı aday kadrosu, Samsun'da kampa girdi
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Judo Erkek Ümit Milli Takımı aday kadrosu, Samsun'da kampa girdi

10.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:50
Judo Erkek Ümit Milli Takımı aday kadrosu, Samsun'da kampa girdi

Judo Erkek Ümit Milli Takımı aday kadrosu, Samsun'da kampa girdi.

Judo Erkek Ümit Milli Takımı aday kadrosu, Samsun'da kampa girdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 10 aydır hazırlık kampına giremeyen Erkek Ümit Milli Takım aday kadrosu, sağlık kuralları doğrultusunda Samsun'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlara başladı.

TOHM teknik direktörü Sebahattin Zayimoğlu, antrenörler Erkut Şahin, Furkan Othan ve Dilgam Aliyev gözetiminde kamp çalışmaları yapan ümit milliler, 4 Mart'a kadar sıkı bir program eşliğinde uluslararası maç takvimine göre hazırlanacak.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'na hazırlanacak aday kadrodaki sporcuların performanslarının artırılması için en iyi şekilde çalışacakları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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