Judo Erkek Milli Takımı, İsrail'deki Grand Slam müsabakalarına hazırlanıyor

Judo Erkek Milli Takımı, Tel Aviv Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Tel Aviv şehrinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak müsabakalara milli takımın yanı sıra 13 ülke takımı daha ortak çalışma için Antalya'da buluştu.

Milli sporcular Azerbaycan, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Sırbistan, Moldova, Letonya, İsviçre, Mısır, Özbekistan, Estonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Belçikalı sporcularla günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda gece gündüz çalıştıklarını anlatan Huysuz, "Antalya'da kampta bulunan erkek milli takımımızı ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldım. Kendilerine güveniyorum ve tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu