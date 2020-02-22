Judo Düsseldorf: Kardeş judokalar Uta Abe ve Hifumi Abe zirvede yer aldı

22.02.2020 02:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 02:39

2020 Düsseldorf Judo Grand Slam turnuvasında, iki kere dünya şampiyonu unvanı bulunan 19 yaşındaki Japon judoka Uta Abe günün parlayan yıldızı oldu.



2017 yılında Uta Abe judo turnuvalarının en genç kazananı olmuştu. 2020'de ise Grand Slam final müsabakasında Fransız rakibi Amandine Buchard ile karşılaştı. Buchard Kasım ayında Osaka'da Abe'yi alt ederek madalya kazanmıştı. Bugün başa baş giden maçta kazanan Japon judoka oldu. Judokaların madalyaları Uluslararası Judo Federasyonu Tanıtım Direktörü Haruki Uemura tarafından takdim edildi. Euronews.com'da Görüntüle