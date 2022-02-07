Judo'da Konya Büyükşehir Belediyespor Rüzgarı

KONYA (Bültenler) - Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 903 sporcunun katıldığı turnuvada Konya Büyükşehir Belediyespor'u 24 sporcu temsil etti.

Şampiyonaya topladıkları madalyalarla adeta damga vuran Konya Büyükşehir Belediyesporlu genç judocular; 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza atan Büyükşehir Belediyesporlu judocular, milli takımımızı da temsil etmeye hak kazandı. Ayrıca kulüp antrenörü Hakan Aydoğan 172 antrenörün arasında en başarılı antrenör oldu.

BAŞKAN ALTAY TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, spora ve sporcuya yaptıkları yatırımın olumlu sonuçlarını almayı görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, şampiyonada derece elde eden Konyalı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

KONYA GENEL TOPLAMDA BİRİNCİ OLDU

Öte yandan Konya'dan başka sporcular da madalya kürsüsüne çıktı. 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere turnuvayı 10 madalya ile tamamlayan Konya, turnuvada genel toplamda ilk sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı.

Büyükşehir Belediyesporlu judocuların elde ettiği dereceler şöyle: 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Elif Ağar, 63 kiloda Sinem Oruç ve 66 kiloda Abdullah Turgutlu altın; 52 kiloda Elif Nur Yalçın gümüş; 60 kiloda Ömer Faruk Turgutlu ile 55 kiloda Yusuf Can Uzun bronz madalya.

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