Judo'da Değişim Rüzgarı 6 Aylık Dönemde 122 Madalya

ERCAN ATA-ANKARA/DHA Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'un göreve geldiği 6 aylık dönemde büyük önem verdiği alt yapının yeniden yapılanması ve 2020 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda büyük adımlar atıldı,"dedi



Judo Federasyonu'nda Sezer Huysuz yönetiminin görev yaptığı 6 aylık süreç içerisinde uluslararası arenada kazandığı madalya sayısının toplamı 122 oldu.



Tüm yaş gruplarını içeren uluslararası müsabakalarda Judocular; 30 Altın, 39 Gümüş ve 53 Bronz madalya kazandı. Madalyaların büyük çoğunluğunun ümitler ve gençler düzeyinde olmasının alt yapıya verilen önemi gösterdiği gibi, 2020 Tokyo ve 2024 Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusunda atılan adımların isabetliliğini de ortaya koymuş oldu. Bu tablo aynı zamanda Judo'nun, madalya açısından Ülke adına en aktif ve lokomotif federasyonlar arasında olduğunun bir ispatı olarak da dikkat çekti.



Görevi ve bayrağı devir alırken hedeflerinin judomuzun değerine değer katmak olduğunun altını çizen Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, "Şu andaki tabloda genç ve ümitler düzeyindeki sporcularımız, bizlere uzun dönemde 2020 ve 2024 Olimpiyatları için olumlu mesajlar vermektedir. Bu seviyedeki judocularımız, edindikleri tecrübelerle de uluslararası düzeyde Türk judosunu başarısını daha da yükseğe çıkartacaklardır. Türk sporunun madalya lokomotifi arasında ilk dörtte yer alan branşımızı daha da ileriye taşımak için çabamız ve azmimizi ortaya koyuyoruz. Disiplinli ve özverili çalışmalarla sporcularımızı madalya yolunda motive ediyoruz. Göreve başladığımız günden Haziran ayına kadarki süreçte, katıldığımız uluslararası müsabakalarda kazanılan madalyalar, yolumuzun doğruluğunu göstermektedir."şeklinde konuştu.



