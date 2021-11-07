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Judo: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Judo: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma kategorisinde milli takım, yedinci oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma kategorisinde milli takım, yedinci oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turu maç yapmadan geçen karma milli takım, ikinci maçında Rusya ile karşılaştı.

Karşılaşmanın eşitlikle sonuçlanmasının ardından milli takım, altın skor müsabakasında Rusya'ya 4-3 yenildi ve repesaja kaldı.

Repesaj mücadelesinde Almanya'ya 4-3 kaybeden milliler, karma takımlarda yedinci sırada yer aldı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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