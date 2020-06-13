Jude Bellingham hangi takımla anlaşacak? Jude Bellingham’ın gelişim dönemi boyunca antrenörleri, Bellingham’ın istikrarsız görüntüsüne karşın ona daima temkinli yaklaştılar.

Jude Bellingham’ın gelişim dönemi boyunca antrenörleri, Bellingham’ın istikrarsız görüntüsüne karşın ona daima temkinli yaklaştılar. Fakat 16 yaşındaki Bellingham, bu sezon başından beri sergilediği performansla 32 maça çıkmayı başardı.

Asıl mevki orta sahanın ortası olan Bellingham, teknik direktör Pep Clotet’in tercihlerine bağlı olarak bazen forvet arkasında bazen de sol kanatta oynadı fakat geleceğinin orta saha olduğuna şüphe yok. Kolay ve zarif bir şekilde orta sahayı çekip çevirebilmesiyle Bellingham, oyun zekâsıyla hücuma derinlik katarken agresifliği sayesinde savunmada etkili.

30 Haziran 2021’de kontratı sona erecek olan Bellingham için ilk atağı Manchester United yapmıştı. Hatta Sir Alex Ferguson, Carrington antrenman sahasında 16 yaşındaki yıldız adayıyla bir görüşme bile gerçekleştirmişti.

Fakat Telegraph’ta yer alan habere göre Borussia Dortmund, Bellingham’ı ve kulübü Birmingham’ı transfer için ikna etti. 35 milyon pound değerindeki İngiliz yıldızın kısa bir süre içerisinde Dortmund’la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sarı-Siyahlılar’ın kadrosunda Erling Haaland ve Jadon Sancho gibi genç yıldızlar bulunuyor.