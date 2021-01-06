Juan Cuadrado Milan maçında yok mu, neden oynamıyor? Juan Cuadrado kimdir, kaç yaşında? Juan Cuadrado koronavirüs mü oldu?
Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Juan Cuadrado, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Son olarak çıkan haberlerle gündeme gelen Juan Cuadrado hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Juan Cuadrado Milan maçında yok mu, neden oynamıyor? Juan Cuadrado kimdir, kaç yaşında?
Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Cuadrado, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Cuadrado kimdir? Cuadrado hangi takımlarda oynadı? Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor?
JUAN CUADRADO KİMDİR?
Doğum tarihi: 26 Mayıs 1988
Kaç yaşında: 32yaşında
Nereli: Necoclí, Kolombiya
Boy: 1,79 m
Kilo: 72 kg
Juan Guillermo Cuadrado (d. 26 Mayıs 1988), Kolombiyalı millî futbolcudur. Juventus'da forma giymektedir.
KARİYER GEÇMİŞİ
2008-2009 Independiente Medellín
2009-2012 Udinese
2011-2012 › Lecce (kiralık)
2012-2015 Fiorentina
2015 Chelsea
2015-2017 › Juventus (kiralık)
2017- Juventus
JUAN CUADRADO MİLAN MAÇINDA YOK MU, NEDEN OYNAMIYOR?
İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cuadrado'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun tecrit altına alındığı belirtildi.
Kovid-19 pozitif çıkan 32 yaşındaki Cuadrado, takımının yarın lider Milan ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.