Juan Cuadrado Milan maçında yok mu, neden oynamıyor? Juan Cuadrado kimdir, kaç yaşında? Juan Cuadrado koronavirüs mü oldu?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Juan Cuadrado, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Son olarak çıkan haberlerle gündeme gelen Juan Cuadrado hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Juan Cuadrado Milan maçında yok mu, neden oynamıyor? Juan Cuadrado kimdir, kaç yaşında?