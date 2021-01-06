Juan Cuadrado Milan maçında yok mu, neden oynamıyor? Juan Cuadrado kimdir, kaç yaşında? Juan Cuadrado koronavirüs mü oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Juan Cuadrado Milan maçında yok mu, neden oynamıyor? Juan Cuadrado kimdir, kaç yaşında? Juan Cuadrado koronavirüs mü oldu?

06.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:43
Juan Cuadrado Milan maçında yok mu, neden oynamıyor? Juan Cuadrado kimdir, kaç yaşında? Juan Cuadrado koronavirüs mü oldu?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Juan Cuadrado, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Son olarak çıkan haberlerle gündeme gelen Juan Cuadrado hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Juan Cuadrado Milan maçında yok mu, neden oynamıyor? Juan Cuadrado kimdir, kaç yaşında?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Cuadrado, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Cuadrado kimdir? Cuadrado hangi takımlarda oynadı? Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor?

JUAN CUADRADO KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mayıs 1988

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: Necoclí, Kolombiya

Boy: 1,79 m

Kilo: 72 kg

Juan Guillermo Cuadrado (d. 26 Mayıs 1988), Kolombiyalı millî futbolcudur. Juventus'da forma giymektedir.

KARİYER GEÇMİŞİ

2008-2009 Independiente Medellín

2009-2012 Udinese

2011-2012 › Lecce (kiralık)

2012-2015 Fiorentina

2015 Chelsea

2015-2017 › Juventus (kiralık)

2017- Juventus

JUAN CUADRADO MİLAN MAÇINDA YOK MU, NEDEN OYNAMIYOR?

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cuadrado'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun tecrit altına alındığı belirtildi.

Kovid-19 pozitif çıkan 32 yaşındaki Cuadrado, takımının yarın lider Milan ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Enis Arıkan Seren Serengil
Spor Can Bartu Ryan Babel Ersun Yanal Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Juan Cuadrado Milan maçında yok mu, neden oynamıyor? Juan Cuadrado kimdir, kaç yaşında? Juan Cuadrado koronavirüs mü oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:43:27. #1.14#
title