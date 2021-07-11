Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi
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Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi

Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi Ju Jitsu antrenörlük ve hakemlik semineri sona erdi Türkiye Ju Jitsu Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen antrenörlük ve hakemlik semineri sona erdi.

- Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi

Ju Jitsu antrenörlük ve hakemlik semineri sona erdi

SİVAS - Türkiye Ju Jitsu Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen antrenörlük ve hakemlik semineri sona erdi. Seminer sonunda İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürlüğü muhabiri Onur Erden'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Türkiye Ju Jitsu Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Ju Jitsu Antrenörlük ve hakemlik seviye belirleme, siyah kuşak DAN terfi ve diploma denklik semineri" tamamlandı. Seyrantepe Spor Salonunda 3 gün boyunca yapılan seminere 20 kişi katılırken, çevre illerden de katılım sağlandı. Ju Jitsu Federasyonu yetkilileri tarafından verilen seminerde katılımcılara yeni teknikler ve kurallar anlatıldı.

Teşekkür plaketi verildi

Seminer sonunda emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi. Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanı Hulisi Elmas, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir'e, Sivas Muaythai İl Temsilcisi Arif Ersöz'e, Muaythai ve Kickboks Milli Takım Antrenörü Ekrem Arıs'a ve İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürlüğü muhabiri Onur Erden'e teşekkür plaketini verdi.

"Ju Jitsu mücadele sporlarının babasıdır"

Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Başkanı Hulisi Elmas, yaptığı açıklamasında, "Seminerimiz sona erdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden farklı mücadele sporu yapan antrenör, hakem yada üst seviye sporcuların katıldığı seminer bu. Yeni olan bu Ju Jitsu spor dalının ilk temellerini atıyoruz. Buradaki antrenör arkadaşlarımızda kendi sporcularını yetiştirecek. Hem Türkiye'de hem de ulusal maçlarda Sivas'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecekler. Ju Jitsu mücadele sporlarının içerisinde 4 bin yıllık geçmişi olan Japon kökenli, hemen hemen hepsini bünyesinde barındıran teferruatlı bir spor dalıdır. Zengin teknikleri vardır. İçerisinde judo, aikido, güreş, taekvondo, karate'yi barındırır. Bütün mücadele sporlarının babasıdır diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi
Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi
Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi
Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi
Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi
Ju Jitsu Federasyonu'ndan İHA'ya teşekkür plaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

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