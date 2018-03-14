Jtr'de Güner Yeniden Aday

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, birliğin 13 Nisan'da gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

Güner yaptığı yazılı açıklamayla, görev yaptığı dönemde Türk mücevher sektörünün tüm unsurlarına cesaret, çalışkanlık ve üretkenlikleri için teşekkür ederek, "Bu süreçte Türk mücevher sektörü her anlamda yaptıklarıyla meydan okudu." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl mücevher ihracatının rekor kırdığını anımsatan Güner, bunun kendileri için bir sürpriz olmadığını ve yeni rekorların habercisi olduğunu belirtti. Görev yaptıkları dönemi değerlendiren Güner şunları kaydetti:

"2011 yılında 1 milyar 461 milyon dolarlık ihracat yapan sektörümüz 2017 yılında 3 milyar 296 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu süreçte 38 tane proje gerçekleştirdik. Bunları bir kitapçık yaparak dağıtacağız. Bu süreç zarfında Türkiye'de kimsenin gerçekleştirmeye cesaret edemediği alım heyeti rekorlarına imza attık ve nitelikli alıcıyı fuarlarımızda ağırladık. Bu fuarda da 4 otelimiz şimdiden doldu ve bin 200 kişilik yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyoruz.

İhracat yaptığımız coğrafyayı geliştirdik. Güney Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kadar yeni ülkelere ihracatımızı geliştirdik. Yurt dışı fuarlarımızdaki katılımımızı her anlamda geliştirdik. Yurt dışı fuarlarına katılıyorduk ama iş yapamıyorduk artık iş yapıyoruz ve daha fazla üyemiz katılıyor. Bu bizim için övünç kaynağıdır. Artık fuar stantlarımız örnek gösteriliyor."

Güner, 13 Nisan'da gerçekleştirilecek JTR genel kurulunda yeniden aday olacağını ilan ederek, açıklamasını, "Özellikle birlik üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Meslektaşlarımızdan gelen talebe karşılıksız kalmadık. Yeni projeleri yaşama geçirmek için yeniden başkanlığa aday olmaya karar verdik ve çalışmaya devam dedik." diye tamamladı.