JTI Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL destek

JTI Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulundu.

JTI Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, JTI Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin örnek bir mücadele sergilediği Kovid-19 salgınından dayanışma ile çıkacağımıza dair inancımız tamdır." denildi.

Kaynak: AA