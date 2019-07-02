JP Morgan: Seçimsiz dönem yatırım getirir
JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Bischoff, "Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacak.
JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Bischoff, "Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacak. Bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermaye ülkeye rağbet gösterecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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