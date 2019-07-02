JP Morgan: Küresel imalât sanayi son yıllarda görülmemiş hızla daralıyor

Bankacılık devi JP Morgan, Küresel İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) son altı buçuk yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Endeks, Mayıs ayındaki 49.8 puan düzeyinden Haziranda 49.4 puana indi. Böylece JP Morgan Küresel İmalat Sanayi PMI Endeksi 2012 yılı ikinci yarısından bu yana ilk kez arka arkaya iki ay düşüş göstermiş oldu. Endekste 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Alt kategorilerde ise küresel üretim miktarı, yeni siparişler, yeni ihracat ve istihdam alanlarında da daralma yaşandı.

JP Morgan Küresel Ekonomik Araştırmalar bölümünden Olya Borichevska PMI Endeksinin küresel üretimde büyümenin durduğuna işaret ettiğini belirtti.

Yeni iş olanaklarının Eylül 2012'den beri görülmeyen bir hızla daraldığını aktaran Borichevska, bunun da yeni işe alımları ve iş dünyasına yönelik beklentileri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Böylece iş dünyasına yönelik beklentilerin dip seviyeye düştüğünü kaydeden Borichevska, "İmalat sanayi yılın ikinci yarısında toparlanacaksa koşullarda kayda değer bir iyileşme görmemiz gerekiyor" dedi.

Araştırmada ulusal imalat sanayi PMI endeksleri baz alınan 30 ülkeden 18'i küçülme yaşadı. İmalat sanayi faaliyetleri düşen ekonomiler Arasında Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Tayvan, Güney Kore, İtalya ve Rusya yer aldı. ABD, Brezilya ve Avusturalya'nın imalat sanayileri ise büyüdü.

Kaynak: DHA