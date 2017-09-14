Haberler » Ekonomi » Haber

Jp Morgan: Ek Sıkılaştırma, TL Baskılanırsa Olur

JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci, bugünkü faiz toplantısı sonrası PPK metninde bir değişiklik olmayacağını, ek sıkılaştırmanın, TL'nin baskılanması durumunda mümkün olacağını belirtti.

Jp Morgan: Ek Sıkılaştırma, TL Baskılanırsa Olur

JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci, bugünkü faiz toplantısı sonrası PPK metninde bir değişiklik olmayacağını, ek sıkılaştırmanın, TL'nin baskılanması durumunda mümkün olacağını belirtti.

Kaynak: Dunya.com