JP Morgan: Amerikan Doları gücünü kaybedecek, yerini Euro ve altın alıyor

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan, Amerikan Doları'nın orta vadede gücünü yitireceği tahmininde bulundu.

Bankanın döviz ve emtia sratejistlerinden Craig Cohen ay başında yazdığı bir makalede özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan Doları'nın dominant para birimi haline geldiğini fakat bunun önümüzdeki yıllarda değişebileceğini öngörüyor. Euronews.com'da Görüntüle