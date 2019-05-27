JP Morgan ABD 2. çeyrek büyüme öngörüsünü yüzde 1.0'e düşürdü

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan, Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri verisi sonrasında ABD ekonomisi için 2019 ikinci çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 2.25'den yüzde 1.0'e düşürdü.

JP Morgan ekonomistlerinin araştırma notunda, Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri verisinin, özellikle sermaye malları ve sevkıyatlar bağlamında kötü geldiğine ve bunun da ikinci çeyrekte ekonomik aktivitenin ciddi ölçüde zayıfladığını gösterdiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Daha önce Fed'in faiz konusunda bir sonraki hareketinin bir artırım olmasını bekliyorduk. Ancak şimdi bir sonraki adıma ilişkin olasılığın bir artırım ile indirim arasında eşit olarak dağımdığını görüyoruz."



Kaynak: DHA

- İstanbul