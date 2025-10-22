Haberler

Joventut Badalona Bursaspor maçı hangi kanalda?

Güncelleme:
Joventut Badalona ile Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını, ayrıca yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken, temsilcimiz Bursaspor, İspanya ekibi Joventut Badalona'ya konuk olacak. Bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın yayın bilgileri ve platform detaylarını merak ediyor.

JOVENTUT BADALONA – BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Joventut Badalona ile Bursaspor arasındaki mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, karşılaşmayı şifresiz bir şekilde izleme fırsatı bulacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN, FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor kanalı; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

JOVENTUT BADALONA – BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Joventut Badalona ile Bursaspor arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

JOVENTUT BADALONA – BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 21:45'te başlayacak.

JOVENTUT BADALONA – BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya temsilcisi Joventut Badalona, Bursaspor'u kendi evinde ağırlayacak. Karşılaşma, Badalona'daki Palau Municipal d'Esports de Badalona salonunda oynanacak.

Osman DEMİR
