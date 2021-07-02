Journal Citation Report (Jcr) Veri Tabanı Erişim Sorunu
Journal Citation Report (JCR) Veri Tabanı Erişim SorunuDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Journal Citation Report (JCR) veri tabanında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle geçici olarak erişim sağlanamamaktadır.
Journal Citation Report (JCR) Veri Tabanı Erişim Sorunu
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Journal Citation Report (JCR) veri tabanında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle geçici olarak erişim sağlanamamaktadır. Erişim sorunu çözüldüğünde tekrar duyurusu yapılacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz,
Saygılarımızla,
Kütüphane
Kaynak: Habermetre